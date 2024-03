Italia-Usa: G7, Ucraina, Gaza e Africa, tutti gli argomenti del faccia a faccia Biden-Meloni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione, con il sostegno internazionale che per l’Ucraina è sempre più cruciale, è ulteriormente aggravata dallo stallo al Congresso Usa sul futuro degli aiuti militari a Kiev. I parlamentari sono riusciti a trovare un accordo per estendere temporaneamente i finanziamenti al governo federale, il cui testo dovrebbe essere firmato oggi da Biden. Lo stallo sull’Ucraina, però, rimane a causa dell’opposizione dei repubblicani alla Camera dei rappresentanti, per i quali la presentazione di misure concrete per risolvere la crisi dei migranti al confine con il Messico rappresenta una condizione necessaria al via libera di nuovi aiuti. Le condizioni attuali hanno anche spinto il Pentagono, che ha terminato i fondi da destinare agli aiuti a Kiev, a valutare il ricorso ad una riserva di quattro miliardi di dollari il cui obiettivo primario è garantire le capacità militari dell’arsenale Usa. Una decisione che ha fatto sorgere diversi dubbi all’interno del dipartimento della Difesa Usa, alla luce dei possibili impatti negativi sulla prontezza delle Forze armate in caso di emergenza. (segue) (Was)