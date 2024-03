Italia-Usa: G7, Ucraina, Gaza e Africa, tutti gli argomenti del faccia a faccia Biden-Meloni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto con l’Italia e con la Meloni, che ha giocato un ruolo primario nel convincere l’Ungheria di Viktor Orban a dare il suo via libera al pacchetto Ue da 50 miliardi per sostenere l’Ucraina fino al 2027, potrebbe quindi essere funzionale a rassicurare i Paesi europei sul futuro degli aiuti Usa a Kiev. Entrambi i leader, in una breve dichiarazione in presenza della stampa prima di passare al bilaterale a porte chiuse, hanno infatti ribadito il rispettivo impegno nei confronti “dell’ordine internazionale, a difesa e della pace in Ucraina”. Una posizione che, ha precisato la premier, sarà sottolineata in occasione del summit dei leader del G7 che si terrà a giugno in Puglia. Anche Biden ha affermato che Usa e Italia sono “insieme al fianco dell’Ucraina”. Il presidente ha anche ribadito il legame di amicizia che unisce Roma e Washington, spendendo anche buone parole per la Meloni. “La prima volta che ci siamo visti abbiamo detto di sostenerci a vicenda, ed è la verità: lo abbiamo dimostrato”, ha affermato. (segue) (Was)