Italia-Usa: G7, Ucraina, Gaza e Africa, tutti gli argomenti del faccia a faccia Biden-Meloni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare attenzione, inoltre, è stata dedicata alla crisi in Medio Oriente, legata al conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza e agli attacchi delle milizie filo-iraniane Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso. Biden ha annunciato ufficialmente l’avvio di una campagna per paracadutare aiuti umanitari alla popolazione civile nell’enclave avvalendosi di aerei militari, dopo il calo significativo che ha interessato la consegna di assistenza via terra, attraverso i valichi di Rafah e Kerem Shalom. Il presidente Usa ha anche esortato nuovamente le autorità israeliane a prendere tutti i provvedimenti necessari per consentire l’ingresso dei camion carichi di aiuti nell’enclave. “Non resteremo a guardare mentre le persone muoiono”, ha aggiunto. La premier italiana, dal canto suo, ha affermato che anche Palazzo Chigi vede una soluzione a due Stati come “l’unica via per la pace che sia sostenibile nel lungo termine”, ribadendo il sostegno dell’Italia alla mediazione statunitense nel quadro delle trattative con i rappresentanti di Israele, Egitto e Qatar per una nuova pausa umanitaria nella Striscia di Gaza. Un accordo che, se approvato, consentirebbe un cessate il fuoco di almeno sei settimane, funzionale alla liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas e al rafforzamento dell’assistenza ai civili. (segue) (Was)