Italia-Usa: G7, Ucraina, Gaza e Africa, tutti gli argomenti del faccia a faccia Biden-Meloni (5)

- La premier, infine, ha fatto riferimento a quelle che sono le priorità della presidenza di turno italiana del G7, che saranno discusse in occasione del summit dei leader dei Sette in programma a giugno in Puglia: dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente alla sfida dell’intelligenza artificiale, fino ad arrivare al piano del governo italiano per un nuovo approccio in Africa, funzionale ad alleggerire le tensioni derivanti dalla crisi dei migranti nel Mediterraneo. Su quest’ultimo punto, la premier ha ribadito la necessità di provvedimenti concreti per combattere il traffico di esseri umani, che è diventato “una primaria fonte di reddito per le organizzazioni criminali e questo è inaccettabile: per questo motivo, intendiamo proporre una alleanza globale per il contrasto a questa pratica”. (Was)