- Il rientro di Chico Forti in Italia è un'ottima notizia. Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutta la diplomazia italiana vanno i sinceri complimenti per il grande lavoro svolto e per lo straordinario risultato raggiunto”, aggiunge. (Rin)