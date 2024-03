Roma: Rocca, da Regione Lazio solidarietà a rettrice Sapienza Polimeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome di tutta l'amministrazione regionale del Lazio, "esprimo solidarietà alla magnifica rettrice dell'Università La Sapienza Antonella Polimeni per quanto accaduto oggi nell'Ateneo romano. La Regione Lazio condanna fermamente ogni forma di violenza e di intimidazione". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. "L'università rappresenta un luogo di educazione, istruzione, formazione e cultura in cui ognuno può e deve essere libero di manifestare le proprie idee e il proprio pensiero, ma nel rispetto di quelle altrui e senza che il confronto si traduca in tensione e violenza", conclude Rocca. (Com)