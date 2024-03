© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha lasciato adesso la Casa Bianca, al termine del suo incontro odierno con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il colloquio è durato un’ora e mezza circa. La premier partirà oggi per Toronto, in Canada, dove domani incontrerà il primo ministro, Justin Trudeau. (Was)