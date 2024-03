Italia-Usa: Meloni incontra Biden alla Casa Bianca - foto 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata alla Casa Bianca per il suo incontro di oggi con Joe Biden. Il colloquio con il presidente degli Stati Uniti apre la missione organizzata dal governo in Nord America per presentare le priorità della presidenza di turno italiana del G7. La premier partirà oggi stesso per il Canada, dopo il colloquio con Biden. Domani ha in programma un incontro a Toronto con il capo del governo di Ottawa, Justin Trudeau. In agenda anche un evento con la comunità italiana in Canada. (Was)