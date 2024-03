Chico Forti: Bellucci, lo avevamo sognato, oggi possibile grazie a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 24 anni, finalmente, Chico Forti può tornare a casa, in Italia, dai suoi cari. “Lo avevamo sognato, ci abbiamo lavorato ed è diventato possibile. Questa è la buona politica". Lo scrive in una nota il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci. “Uno straordinario risultato del nostro governo e della diplomazia, frutto delle ottime relazioni internazionali, che è stata capace di costruire il nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi in visita a Washington dal presidente Biden”, aggiunge. (Rin)