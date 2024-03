Iran: principe Pahlavi, “il popolo ha rifiutato il circo elettorale di Khamenei”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe Reza Pahlavi ha definito le elezioni della Repubblica islamica "un circo” messo in piedi dalla guida suprema, per Ali Khamenei. “Gli iraniani hanno rifiutato ancora una volta la Repubblica islamica nella sua interezza non partecipando a queste cosiddette elezioni”, ha scritto il figlio dell'ultimo shah dell'Iran Mohammad Reza Pahlavi, deposto dalla rivoluzione nel 1979. “Non commettete errori, non importa quale spettacolo il regime offre ai media occidentali e quali cifre verranno rilasciate: queste cosiddette elezioni hanno ha segnato il destino di Khamenei e hanno evidenziato il divario tra il popolo iraniano e i suoi governanti repressivi, che sono in contrasto con loro su quasi ogni questione”, ha aggiunto Pahlavi. “Il popolo iraniano vuole prosperità, libertà, laicità e la possibilità di vivere in pace come parte della comunità internazionale, e sa che nessuna di queste aspirazioni è possibile con questo regime in carica”, ha concluso. (segue) (Irt)