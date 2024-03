Iran: principe Pahlavi, “il popolo ha rifiutato il circo elettorale di Khamenei” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni per le elezioni in Iran indicano un probabile calo dell'affluenza alle urne. Secondo il Centro per i sondaggi sulle opinioni degli studenti iraniani (Ispa), si stima che solo il 23,5 per cento degli elettori parteciperà al voto nella capitale Teheran, mentre a livello nazionale si prevede un'affluenza del 38,5 per cento. Questo potrebbe portare l'affluenza complessiva alle urne al suo livello più basso di sempre. Il record precedente appartiene alle ultime elezioni parlamentari del 2020, che hanno visto una partecipazione del 42 per cento. (Irt)