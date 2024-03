Energia: Algeria, Sonatrach e venezuelana Pdvsa siglano due memorandum d'intesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato da Hachichi alla stampa, il primo memorandum d'intesa riguarda le modalità di rafforzamento e promozione della cooperazione tra le due società nel campo dell'energia, in particolare l'esplorazione, lo sfruttamento e la produzione di idrocarburi, la petrolchimica e la manutenzione dell'industria petrolifera e del gas. Il secondo protocollo prevede invece la formazione di tecnici e ingegneri venezuelani nel settore degli idrocarburi attraverso l'Istituto petrolifero algerino (creato nel 1965 da Sonatrach), ha aggiunto l'Ad della società algerina. Da parte sua, il ministro venezuelano Tellechea ha affermato che il gas è una questione di interesse comune per l'Algeria e il suo Paese, accogliendo con favore l'inaugurazione della sede dell'Istituto di ricerca sul gas avvenuta ieri come parte degli eventi preparativi del vertice del Gecf. (Res)