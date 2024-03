Energia: segretario Opec, Algeria è attore chiave per garantire stabilità mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec), Haitham al Ghais, ha sottolineato oggi l'importanza dell'Algeria come attore chiave nei mercati energetici e il suo ruolo nel garantirne la stabilità. In una dichiarazione rilasciata alla stampa ad Algeri al termine dell'incontro con il ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, a margine della riunione ministeriale preparatoria per il vertice dei capi di Stato e di governo del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf), Al Ghais ha affermato: "L'Algeria, che è un membro effettivo e influente dell'Opec, sta svolgendo ancora una volta un ruolo centrale nei mercati energetici", definendo il vertice del Gecf "di successo e costruttivo". In merito al suo incontro con il ministro Arkab, il dirigente petrolifero kuwaitiano ha dichiarato: "Abbiamo discusso della situazione dei mercati petroliferi ed energetici in generale, soprattutto perché il petrolio e il gas rappresentano il 60 per cento del mix energetico mondiale e hanno un ruolo e un impatto importanti sull'economia globale", evidenziando la necessità di "una consultazione continua per garantire la stabilità dei mercati petroliferi". (segue) (Res)