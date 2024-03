Italia-Brasile: 150 anni di immigrazione, firmato gemellaggio Santos-Genova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia occorre nel pieno delle celebrazioni del 150esimo anniversario dell'immigrazione italiana in Brasile, iniziate ufficialmente il 21 febbraio, quando viene celebrata in Brasile la "giornata dell'immigrante italiano". Sono previsti diversi eventi durante l'anno, organizzati dalle istituzioni italiane, per ricordare il primo "sbarco" di italiani in Brasile, avvenuto attraverso la barca a vapore Sofia, che nel 1874 ha portato 380 persone da Genova a Vitoria, nello Stato di Espirito Santo. Il governo italiano sta inoltre lavorando a un progetto di "turismo delle radici", per attirare i discendenti di italiani a visitare il territorio da cui sono venute le famiglie d'origine. (Brs)