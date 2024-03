© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il summit dei leader del G7 che si terrà a giugno in Puglia, sotto la presidenza di turno italiana, sarà una occasione per “ribadire l’ordine internazionale, a difesa della libertà e della pace in Ucraina”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. (Was)