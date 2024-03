Roma: assessora Università Lazio, solidarietà a Polimeni, oggi brutta pagina di inciviltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Desidero esprimere piena solidarietà alla rettrice dell'Università La Sapienza Antonella Polimeni per quanto accaduto oggi nell'Ateneo romano. È stata una brutta pagina di inciviltà. Così Luisa Regimenti, assessora all'Università della Regione Lazio. "Gli studenti - aggiunge - hanno tutto il diritto di esprimere dissenso, ma non è certo con le provocazioni e gli atti di vandalismo che si favorisce un confronto sereno. Torniamo a vivere l'Università come luogo di confronto dove è possibile dialogare con rispetto e comprensione".(Com)