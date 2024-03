Messico: al via la campagna presidenziali, "l'erede" di Lopez Obrador in grande vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata in Messico la campagna per le elezioni generali del 2 giugno, l'atteso appuntamento per conoscere - tra le altre cose - chi prenderà il posto di Andrés Manuel Lopez Obrador, alla presidenza. Una competizione che con ogni probabilità verrà vinta, per la prima volta nella storia, da una donna: le principali candidate sono infatti l'ex sindaco di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, e la senatrice Xochtil Galvez. Sheinbaum, cui i sondaggi attribuiscono fino a venti punti di vantaggio sulla sfidante, promette di portare avanti l'agenda di riforme del presidente uscente, costruita su una solida disciplina fiscale, austerità e ampi piani sociali. Sheinbaum è a capo della coalizione "Continuiamo a fare la storia", formata dal Movimento di rigenerazione nazionale (Morena), dell’attuale presidente Lopez Obrador, dal partito dei lavoratori (Pt) e del partito dei Verdi. La sua squadra si è arricchita, all'ultimo minuto, del contributo di Marcelo Ebrard, già ministro degli Esteri e uomo di punta del governo uscente: Ebrard aveva denunciato poca trasparenza nel processo delle primarie vinto da Sheinbaum, con toni che hanno spinto i media a ipotizzare una candidatura in solitario. (segue) (Mec)