Messico: al via la campagna presidenziali, "l'erede" di Lopez Obrador in grande vantaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Galvez è invece candidata dalla coalizione formata dai tre principali partiti oggi all'opposizione: il centrista Partito rivoluzionario istituzionale (Pri), il conservatore Partito di azione nazionale (Pan) e il Partito della rivoluzione democratica (Prd), formazione di centrosinistra. Anche lei ingegnere, Galvez è cresciuta in una piccola città a due ore dalla capitale e dopo avere lavorato come venditrice di cibo di strada prima e imprenditrice nel settore delle tecnologie dopo è approdata tra i banchi del parlamento nel 2018. Famosa per le sue dichiarazioni sopra le righe, nel 2022 fece scalpore entrando in parlamento travestita da dinosauro per protestare contro la riforma elettorale “preistorica” del governo. A Galvez spetterà il difficile compito di sfidare la candidata del partito di governo, che in Messico controlla 23 stati su 32. (segue) (Mec)