Messico: al via la campagna presidenziali, "l'erede" di Lopez Obrador in grande vantaggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella che si terrà il 2 giugno in Messico è una importante tornata elettorale: 97 milioni di cittadini andranno al voto per eleggere il capo dello Stato, i membri del Parlamento e diversi governi locali. Verrà proclamato presidente - con un mandato sessennale, non rinnovabile, che inizia il 1 ottobre - il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di consensi in un turno unico, senza ricorrere al ballottaggio. Dalle urne dovranno inoltre uscire i nomi de i 500 deputati della Camera, i 128 senatori e i governi di nove Stati: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatàn e di Città del Messico. (Mec)