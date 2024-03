Gaza: Meloni, Italia sostiene la mediazione degli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in corso in Medio Oriente rappresenta un motivo di “grande preoccupazione: serve un maggiore coordinamento per evitare una escalation regionale del conflitto nella Striscia di Gaza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Sosteniamo appieno la mediazione degli Stati Uniti”, ha detto, facendo riferimento alle trattative per una nuova pausa umanitaria nell’enclave, funzionale alla liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas e al rafforzamento dell’assistenza alla popolazione civile palestinese. (Was)