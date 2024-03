Roma: assessore Scuola Lazio, violenza è barriera culturale, al fianco della Rettrice Polimeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza, in qualsiasi forma si esprima, rappresenta una barriera culturale che abbiamo il dovere di abbattere. Lo dichiara l’assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni. "Esprimo la mia totale solidarietà alla magnifica rettrice de La Sapienza, Antonella Polimeni, per quanto accaduto. Come istituzioni siamo al suo fianco all'insegna del rispetto e dell'alto valore che la formazione e l’istruzione possono e devono ricoprire", conclude.(Com)