Chico Forti: Rizzetto (Fd’I), finalmente in Italia grazie a governo Meloni

- Finalmente Chico Forti ritorna in Italia. “Merito del governo Meloni, del proficuo lavoro sul piano diplomatico con il governo americano e della collaborazione con lo Stato della Florida”. Lo afferma in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto. “Un'altra promessa mantenuta, un altro obiettivo raggiunto. L'Italia e gli italiani sono priorità per questo governo e per questa maggioranza”, aggiunge. (Rin)