Chico Forti: Lollobrigida, promessa mantenuta, rientro in Italia è grande notizia

- Dopo 24 anni, finalmente Chico Forti torna in Italia. “Anche questa promessa è stata così mantenuta”. Così in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Un plauso al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutti coloro i quali hanno lavorato con serietà e in silenzio per ottenere questo importantissimo risultato. La firma dell'autorizzazione al trasferimento in Italia del nostro connazionale è una grande notizia per lui, per la sua famiglia e per l'Italia tutta", aggiunge. (Rin)