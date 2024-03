Ucraina: Biden a Meloni, insieme per aiutare Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l’Italia sono al fianco dell’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un bilaterale alla Casa Bianca con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Per questo motivo, sto continuando ad esortare la Camera dei rappresentanti ad approvare nuovi fondi da destinare per gli aiuti a Kiev”, ha detto, ringraziando le autorità italiane per il sostegno fornito finora all’Ucraina. (Was)