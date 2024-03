Gaza: Biden, Israele deve facilitare l’arrivo dei camion con gli aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti intendono rafforzare l’assistenza umanitaria via terra alla popolazione civile palestinese nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un bilaterale alla Casa Bianca con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Non resteremo a guardare mentre le persone muoiono: faremo tutto il necessario per aiutare i civili, ed esorteremo di nuovo Israele a facilitare l’arrivo dei camion che trasportano l’assistenza alla popolazione palestinese”, ha detto. (Was)