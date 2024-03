Chico Forti: Lupi, grande lavoro e credibilità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Il ritorno in Italia di Chico Forti “è una bella notizia per l'Italia. È un giorno importante per Chico, per la sua famiglia anche per il governo che, anche grazie al grande lavoro di Giorgia Meloni, ha centrato un altro obiettivo internazionale, dimostrando così, ancora una volta, la credibilità del nostro Paese". Così in una nota il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)