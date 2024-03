Abruzzo 2024: Conte, Meloni si ricorda di Regione a pochi giorni da elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho trovato insopportabili le umiliazioni e le difficoltà che subiscono gli inquilini delle case popolari a Teramo. Mi hanno raccontato di trovarsi in alcuni casi senza servizi, fra problemi con l'elettricità e con i riscaldamenti. Oltre a soffrire per le bollette da capogiro e altri disagi. Nessuno merita questo, soprattutto persone che hanno già sofferto il dramma del terremoto, come alcuni degli inquilini. Aspettano risposte da Regione e Ater che sembrano non arrivare mai. Noi siamo e saremo al loro fianco. È il momento di cambiare per davvero. È il momento di avere un presidente di Regione come Luciano D'Amico”, aggiunge Conte. (Rin)