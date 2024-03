© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Italia e Stati Uniti dovrebbero lavorare insieme per “una soluzione concreta in grado di garantire una soluzione a due Stati” al conflitto nella Striscia di Gaza. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente Usa, Joe Biden. “Si tratta dell’unica soluzione sostenibile nel lungo termine”, ha detto. (Was)