- VARIE- Seminario di incontro tra gli oculisti del policlinico Gemelli, i rappresentati della medicina generale e gli oculisti del territorio. Obiettivo: l'istituzione di un percorso dedicato per la presa in carico dei pazienti.Roma, policlinico Gemelli (ore 9)- Gli agricoltori scenderanno in piazza per chiedere un confronto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i Rappresentanti della Commissione Europea in Italia.Roma, piazza Santi Apostoli (ore 12) (segue) (Rer)