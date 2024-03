Regno Unito: Sunak, estremismo islamista e di estrema destra diffondono “veleno”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’estremismo islamista e quello dell’estrema destra stanno “diffondendo un veleno” nel Regno Unito. Lo ha detto il premier britannico Rishi Sunak in una dichiarazione rilasciata a Downing Street. Questo veleno estremistico “mira a sottrarci la nostra fiducia in noi stessi come popolo e nel nostro futuro comune”, ha detto Sunak. “Vogliono distruggere la nostra fiducia in noi stessi e la speranza. Non dobbiamo consentire che ciò accada”, ha proseguito il premier. “Nessun Paese è perfetto ma sono enormemente orgoglioso del bene che il nostro Paese ha fatto”, ha aggiunto il capo del governo. (Rel)