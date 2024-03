Ostia: Palestra della legalità festeggia 5 anni di attività, "simbolo di lotta alla criminalità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Palestra della legalità di Ostia, aperta in via dell’Idroscalo nel 2019 in un ex deposito di gomme sequestrato alla criminalità organizzata, nell'ambito del programma “Talento & Tenacia – crescere nella legalità”, ideato e finanziato dall’Asp Asilo Savoia, festeggia i primi cinque anni di attività. Per celebrare questo anniversario è stata organizzata un’intera giornata di attività gratuite per conoscere il programma “Talento & Tenacia”. All'evento di oggi sono intervenuti diversi rappresentanti delle istituzioni, tra cui il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle Periferie Alessandro Battilocchio, il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, l’assessore al Patrimonio e alle politiche abitative di Roma Tobia Zevi e il presidente del Municipio Roma X Mario Falconi. "Questa quartiere di Ostia era il regno di famiglie criminali. Quindi avere questo presidio che offre opportunità ai giovani è un segnale importante, un simbolo di inclusione sociale, di legalità e di lotta alla criminalità - ha detto il presidente Rocca -. Ostia è una città nella città, trascurata, che ha mille articolazioni e mille sfaccettature: ha un potenziale enorme che noi istituzioni dobbiamo valorizzare. E' la grande sfida, dobbiamo tornare a investire qui insieme al Comune di Roma per rilanciare la città", ha concluso Rocca. "Per noi questa giornata è molto importante, come ulteriore segnale per far capire a tutti che non possono esistere spazi in cui non ci sia legalità. Su questo lo Stato non fa passi indietro", ha dichiarato Battilocchio. (segue) (Rer)