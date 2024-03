Ostia: Palestra della legalità festeggia 5 anni di attività, "simbolo di lotta alla criminalità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La palestra della legalità "rappresenta un simbolo importante di inclusione e legalità. Ma dimostra anche un rapporto tra le istituzioni efficace e che funziona: dal Municipio fino al Parlamento nazionale, passando per la Regione Lazio. Una collaborazione fondamentale anche per l'inclusione sociale. Lo sport è rispetto di valori e regole", ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma. Intanto, l’Assemblea capitolina ha deliberato la concessione gratuita dell’immobile di via dell’Idroscalo all’Aps Asilo Savoia, per la durata di 20 anni rinnovabili per altri 20. Asilo Savoia curerà, per tutta la durata della concessione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile. L’obiettivo è quello di dare seguito e continuità a una storia di rigenerazione urbana e legalità al servizio dei cittadini. Nella struttura, completamente ristrutturata dall’attuale concessionario, sono attivi oltre 20 corsi aperti al pubblico. Negli spazi confiscati alla criminalità è nato così un modello d'inclusione dal profondo impatto sociale. "Siamo molto felici come Roma Capitale di poter onorare questo quinto anniversario della palestra della legalità con un atto molto importante - ha ricordato l'assessore al Patrimonio Tobia Zevi -. Ieri l’Assemblea capitolina ha votato all’unanimità la delibera che prevede la concessione per altri 20 anni, rinnovabile per altri 20, di questo luogo straordinario all’Asilo Savoia, per scrivere altre pagine di questa storia gloriosa. Un luogo che era simbolo di criminalità e illegalità e che invece nel corso degli ultimi anni è diventato simbolo di inclusione, di sport e cultura. Grazie a questo atto scriveremo altri 20 anni di questa bella storia cittadina", ha concluso Zevi. (Rer)