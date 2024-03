Regno Unito: Sunak, si può protestare ma non si può fare appello alla jihad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno Unito “sì può marciare e protestare in modo appassionato, si può esigere la protezione dei civili, ma no, non si può fare appello alla jihad violenta”. Lo ha detto il premier britannico Rishi Sunak in una dichiarazione rilasciata a Downing Street. Il capo del governo ha fatto riferimento alle recenti ripetute proteste filopalestinesi seguite all’attacco terroristico di Hamas contro Israele il 7 ottobre scorso e alla risposta militare israeliana nella Striscia di Gaza. “Ho rispetto per la polizia, che fa un lavoro difficile in relazione alle proteste. Ma dobbiamo tracciare dei limiti”, ha detto il premier. “Non esiste alcuna ragione che possa giustificare il sostegno a gruppi terroristici vietati, come Hamas”, ha proseguito. “Si possono criticare liberamente le azioni di questo governo, o di qualsiasi esecutivo. E’ un diritto democratico fondamentale. Ma no, non può essere usata come scusa per chiedere lo sradicamento di uno Stato o per qualsiasi tipo di odio o antisemitismo”, ha avvertito Sunak. (Rel)