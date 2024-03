Europee: Vannacci, le richieste sono tante, ma devo ancora valutare se candidarmi o meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle elezioni europee e una eventuale candidatura, “una volta “che l’avrò presa la comunicherò a tuti gli altri. Si tratta di scegliere tra tanti partiti, le richieste sono tante ma si tratta anche di scegliere se candidarmi o no. In questo momento devo scegliere se partecipare o no”. Lo ha dichiarato il generale Roberto Vannacci, a margine di un evento a Milano. Le persone “lo vogliono sapere ma mi piace essere il padrone del mio destino, e quindi è una decisione che riguarda la mia vita, la mia famiglia, il mio futuro e che prenderò da solo”, ha continuato Vannacci, sottolineando di non essersi fatto “un piano a riguardo ma il giorno che avrò finito di valutare tutti i fattori senza problemi lo dirò”. (Rem)