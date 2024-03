Infrastrutture: Ferrante (FI) ha visitato Argenta e Ferrara, governo guarda a crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Emilia-Romagna "la mia giornata si è conclusa questo pomeriggio, prima ad Argenta con la visita presso una delle tante realtà produttive dell'hinterland ferrarese e, a seguire, presso la sede della Cna di Ferrara, ove ho incontrato una rappresentanza delle associazioni di categoria per un confronto sui principali temi riguardanti le prospettive di crescita delle infrastrutture viarie e ferroviarie che servono il capoluogo estense". Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia e sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), Tullio Ferrante. "Tra i temi affrontati, quello riguardante il nodo ferroviario di Ferrara, oggetto di un accordo tra Mit, Fs ed enti locali, recentemente aggiornato, nonché i significativi investimenti destinati all'ammodernamento della Ss16 'Adriatica' inseriti nel vigente contratto di programma Mit-Anas, essenziali per aumentare gli standard di efficienza dei collegamenti su quella direttrice, in cui Ferrara è destinata a ricoprire un ruolo baricentrico e determinante.La mia presenza in Emilia-Romagna ha inteso testimoniare l'attenzione del Mit e del governo per la crescita di quest'area produttiva strategica e dalle grandi potenzialità. Oggi ho conosciuto realtà vive e vitali del nostro paese che, come governo, abbiamo il dovere di sostenere attraverso lo sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono un ruolo determinante per il rilancio di intere economie e per la valorizzazione dei loro territori", conclude. (Rin)