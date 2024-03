Generali: perfezionata cessione di Tua Assicurazioni a Allianz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali ha perfezionato la cessione di Tua Assicurazioni ad Allianz. L'operazione – riferisce una nota – è in linea con l’implementazione in Italia del piano strategico del Gruppo "Lifetime Partner 24: Driving Growth", che prevede di perseguire una crescita profittevole, ridurre la complessità con l’obiettivo di efficientare la macchina operativa e aumentare la diversificazione del segmento Danni. L’operazione genera un impatto positivo sull’utile netto di bilancio pari a circa 50 milioni di euro, neutrale ai fini dell’utile netto normalizzato, con un incremento di circa 1 punto percentuale al Solvency Ratio del gruppo. Per l’operazione, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Spa e Rothschild & Co hanno agito in qualità di advisor finanziari; lo studio legale Gianni & Origoni in qualità di advisor legale. (Com)