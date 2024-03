© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sinistra (Lewica) polacca presenterà “presto” un disegno di legge sulle unioni civili. Lo ha annunciato la ministra per l’Uguaglianza, Katarzyna Kotula, in conferenza stampa al Sejm, la camera bassa del Parlamento di Varsavia. Kotula ha aggiunto che sono in fase di completamento anche lavori sulla criminalizzazione del “linguaggio d’odio”. (Vap)