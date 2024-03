Roma: Bernini, vicina a rettrice La Sapienza Polimeni, no violenza in Atenei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vicina alla rettrice Antonella Polimeni. La Sapienza, come tutte le università italiane, deve continuare ad essere simbolo e luogo di libertà di pensiero e democrazia", scrive su X il ministro dell'Università Anna Maria Bernini in relazione alla rettrice Antonella Polimeni, la cui immagine è stata oggetto di atti vandalici. "Non può essere teatro di atti vandalici e gesti intimidatori, totalmente estranei ad ogni forma di pacifica protesta. Il mio impegno è perché gli atenei restino garanzia di pluralismo, inclusività, lontani da qualsiasi tipo di discriminazione e violenza", conclude. (Rin)