Caso Vannacci: il generale, sono sereno, non mi sento un perseguitato

- “Sono notizie giornalistiche, aspetto le carte, questioni di servizio di cui non parlo. Sono sereno e non mi sono mai detto perseguitato. Non ho mai pensato ai complotti, quello che è successo è di fronte agli occhi di tutti. Sono molto sereno, vado avanti per la mia strada e continuo a fare la mia vita”. Lo ha dichiarato il generale Roberto Vannacci, a margine di un evento a Milano. L’accusa sulle affermazioni contenute nel libro, diventato una caso editoriale, "Il mondo al contrario", è “infondata”, "istigare all'odio vuol dire qualcosa.... nel mio libro non c'è una frase che può essere paragonata all’istigazione razziale”. (Rem)