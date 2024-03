Ostia: Battilocchio (FI), Palestra legalità simbolo di speranza e rivincita dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Palestra della legalità di Ostia "rappresenta un simbolo di speranza e rivincita dello Stato". Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, intervenuto in occasione dei 5 anni della "Palestra della Legalità " a Ostia, nella periferia della Capitale. In una nota Battilocchio spiega: "Un onore essere ospite oggi, per il quinquennale dell'apertura della Palestra della legalità: Talento e Tenacia, dell'amico Monnanni, presidente Asp Asilo Savoia con cui stiamo portando avanti tante progettualità assieme alla commissione Periferie. Proprio questa palestra - aggiunge - rappresenta un luogo simbolico per la commissione parlamentare Periferie, visto che da qui, nel settembre 2023, con la prima missione esterna, hanno avuto inizio i lavori della Commissione che proseguono incessanti secondo tre direttrici fondamentali: l'approfondimento delle problematiche, la proposta in accordo con istituzioni, cittadini e associazioni e, altrettanto importante, la presenza nei territori. Esempi come questo testimoniano l'importanza della collaborazione tra istituzioni nazionali e locali, che insieme al quotidiano impegno delle forze dell'ordine, permettono il recupero di spazi per troppo tempo asserviti alla criminalità oggi restituiti ai cittadini e ai tanti atleti che ogni giorno si allenano all'insegna dei valori sani del rispetto e della sana competizione. Coi fatti e le risposte concrete, in aree per troppo tempo lasciate indietro, va fatti capire a tutti , ma proprio a tutti, che lo Stato non è disposto ad arretrare , nemmeno un centimetro, in termini di legalità e presidio del territorio. La Palestra della legalità rappresenta un simbolo di speranza e rivincita dello Stato. Avanti, a testa alta", conclude. (Com)