Sicurezza: Vannacci, a Torino e a Pisa nessuna repressione del dissenso

- In merito a quanto accaduto a Pisa e a Torino, “è chiaro che mi schiero con la Polizia e con chi tutela l'ordine pubblico. Il diritto della manifestazione è sacrosanto ma è soggetto alle regole e le forze dell'ordine sono lì per far rispettare le regole. Non credo ci sia repressione del dissenso”. Lo ha dichiarato il generale Roberto Vannacci, a margine di un evento a Milano. “Io - ha concluso Vannacci - non ho mai manifestato in vita mia, ma ho fatto tante cose e non mi sono mai sentito represso”. (Rem)