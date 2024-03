Energia: Sonatrach, Forum paesi esportatori gas non interverrà in regolamentazione prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato della società energetica algerina Sonatrach, Rachid Hachichi, ha affermato oggi che il Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf) non ha "nessuna intenzione" di intervenire nella regolamentazione dei prezzi. In una conferenza stampa, Hachichi ha aggiunto che il gas costituirà "dal 30 al 60 per cento del mix energetico entro il 2050". Inoltre, l'amministratore delegato di Sonatrach ha spiegato che "gli studi sul gasdotto trans-sahariano (Tsgp) sono in fase di aggiornamento e c'è un crescente interesse per il progetto" che, se realizzato, potrebbe contribuire a diversificare le fonti energetiche del continente e a creare posti di lavoro. Con una lunghezza di 4.128 chilometri, di cui 1.037 chilometri in territorio nigeriano, 841 chilometri in Niger e 2.310 chilometri in Algeria, il gasdotto Tsgp collegherà i giacimenti di gas della Nigeria (da Wari sul fiume Niger) al confine algerino, per collegarsi alla rete algerina e vendere la produzione di gas nigeriana, in particolare sui mercati europei. Si prevede che il Tsgp trasporterà 30 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno. (Ala)