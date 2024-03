Bologna: Foti (Fd'I), sinistra condanni violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come temevamo, partecipanti ad un corteo di studenti hanno gettato a Bologna vernice rossa contro la prefettura, colpendo anche con il lancio di un uovo un dirigente della Digos. La sinistra da che parte starà questa volta - con i facinorosi o con chi serve lo Stato - vista anche la contestata partecipazione di un consigliere comunale del Pd al corteo?", afferma in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Ci auguriamo che Schlein e compagni vari convengano sulla perentoria necessità di condannare i violenti che si annidano in quei cortei in cui lo spirito prevalente non è quello di manifestare pacificamente ma di creare tensioni, incidenti, deturpazioni della proprietà pubblica e privata", conclude.(Com)