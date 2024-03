Enel: accordo con Sosteneo per sviluppo progetti di batterie e impianti a ciclo aperto in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel, attraverso la controllata Enel Italia, ha firmato un accordo con Sosteneo HoldCo per l’acquisizione da parte di quest’ultimo del 49 per cento del capitale sociale di Enel Libra Flexsys, società interamente posseduta da Enel Italia e costituita per la realizzazione e la gestione di un portafoglio di: 23 progetti di stoccaggio di energia a batteria (Battery energy storage systems, Bess) per una capacità totale pari a 1,7 Gw; tre progetti di rifacimento di impianti a gas a ciclo aperto (Open cycle gas turbines, Ocgt) per una capacità totale pari a 0,9 Gw. L’accordo prevede il riconoscimento di un corrispettivo da parte di Sosteneo HoldCo, per l’acquisto del 49 per cento del capitale sociale di Enel Libra Flexsys, di circa 1,1 miliardi di euro. (segue) (Com)