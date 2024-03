Enel: accordo con Sosteneo per sviluppo progetti di batterie e impianti a ciclo aperto in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il corrispettivo è soggetto a un meccanismo di aggiustamento tipico di operazioni di questo genere. L’Enterprise Value riferito al 100 per cento di Enel Libra Flexsys e riconosciuto nell’accordo è pari a circa 2,5 miliardi di euro, al completamento del ciclo di investimenti previsto dal progetto. “I sistemi di accumulo di energia rappresentano un asset fondamentale nel percorso di transizione energetica in cui Enel è fortemente impegnata e per questo hanno un ruolo così importante all’interno del nostro Piano strategico 2024-2026”, ha commentato Stefano De Angelis, direttore finanziario del gruppo Enel, che ha aggiunto: “Questa partnership con un attore di primaria importanza quale Sosteneo ci permette di accelerare ulteriormente lo sviluppo di soluzioni di storage a supporto del sistema energetico del Paese, ottimizzando l’allocazione del capitale al fine di creare valore per tutti gli stakeholder”. (segue) (Com)