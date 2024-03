Enel: accordo con Sosteneo per sviluppo progetti di batterie e impianti a ciclo aperto in Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione è in linea con il modello di “Partnership” delineato nel Piano strategico 2024-2026 del gruppo Enel, con la finalità di mantenere il controllo degli asset strategici e massimizzare la produttività e i ritorni sul capitale investito. Il perfezionamento dell’operazione, previsto entro la prima metà del 2024, è subordinato ad alcune condizioni sospensive tipiche di questo tipo di operazioni, tra le quali il rilascio dell’autorizzazione delle competenti Autorità Antitrust e il positivo completamento della procedura in materia di golden power presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede che l'operazione genererà al closing un effetto positivo sull’indebitamento finanziario netto consolidato del gruppo Enel pari a circa 1,1 miliardi di euro mentre non sono previsti impatti dell'operazione sui risultati economici del gruppo in quanto, al perfezionamento dell’operazione, Enel continuerà a mantenere il controllo di Enel Libra Flexsys e a consolidarla integralmente. (Com)