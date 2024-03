Cortei: Ronzulli (FI), ostilità sono risultato delegittimazione forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegittimazione e la demonizzazione delle "forze dell'ordine sta portando a quelle conseguenze temute e denunciate da noi". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli. "Ieri, l'auto della polizia assaltata da 50 autonomi per liberare un pregiudicato e stupratore che doveva essere rimpatriato. Oggi la denuncia del coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia, che dichiara di aver già ricevuto 12 segnalazioni per bullismo e di insulti nei confronti di figli delle forze dell'ordine nelle scuole superiori di Firenze. A Bologna - ha aggiunto -, altra tensione, con un dirigente della Digos colpito da un uovo pieno di vernice rossa, e le pareti della prefettura imbrattate. Se l'obiettivo della sinistra era creare intorno alle forze di polizia, di tutti gli agenti in divisa, un brutto e pericoloso clima di ostilità, c'è da dire che ci sta riuscendo in pieno", ha concluso Ronzulli. (Rin)