- Nel 2006-2007 “sono già stato al Gay Pride, mi fermai a Piazza San Giovanni e andammo a vedere il Gay Pride. Era estate e non ero in uniforme”. Lo ha dichiarato il generale Roberto Vannacci, a margine di un evento a Milano. “Ma - ha concluso - il genoma dell'omosessualita non è ancora stato trovato”. (Rem)