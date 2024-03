Peste suina: Azione, da governo immobilismo che compromette filiera preziosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È passato più di un anno dall’allarme che, come Azione, con un’interrogazione parlamentare, avevamo lanciato riguardo la diffusione della Peste suina africana in diverse province del Paese, e ora come allora dal governo non è arrivato nessun riscontro. L’unica drammatica novità intercorsa è la diffusione sempre più capillare della patologia, che ha raggiunto ultimamente anche la Basilicata, dopo aver flagellato Calabria, Campania, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna”. Lo dichiara, in una nota, Fabrizio Benzoni, deputato di Azione e firmatario dell’interrogazione in oggetto. “Oltre al danno, la filiera suinicola italiana rischia la beffa: stimata dal 'Il sole 24 ore' per un valore di oltre 10 miliardi di euro, 40 mila posti di lavoro e 2 miliardi di euro di export; ha dovuto patire anche chiusure alle esportazioni di grandi mercati internazionali come quello cinese”, prosegue il parlamentare. (segue) (Com)