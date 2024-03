Peste suina: Azione, da governo immobilismo che compromette filiera preziosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Belgio, Lussemburgo e Francia sono riusciti a sconfiggere la Peste suina africana perché hanno applicato alla lettera i protocolli europei”, sottolinea Caterina Avanza, responsabile Agricoltura del partito, che continua: “Se è vero che è estremamente complesso recintare territori montagnosi, come quelli liguri, ad esempio, è altrettanto vero che si sarebbe potuto recintare la parte pianeggiante fra Liguria e Lombardia e a quest'ora non vi sarebbe la Peste suina africana a Pavia. Malgrado infatti siano passati molti mesi dall'inizio dell'emergenza, da molte località del Paese ci giungono notizie di Asl non ancora pronte, sostanzialmente inadeguate a coordinare i piani di abbattimento a causa della carenza di veterinari disponibili per adempiere ai necessari protocolli di bio-sicurezza”. (segue) (Com)